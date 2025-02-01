Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Şubat 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Şubat 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 3 Şubat 2025 Pazartesi Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 4 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

4

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

4

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

4

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

5

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

4

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