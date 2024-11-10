Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024
Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 12 Kasım 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
26/
14
Yarın
24/
14
Salı
25/
11
Çarşamba
27/
12
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