Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
20/
6
Yarın
21/
7
Salı
23/
7
Çarşamba
24/
11
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