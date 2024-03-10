Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

6

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

7

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

7

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

11

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