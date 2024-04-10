Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 25°. 12 Nisan 2024 Cuma Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.