Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 14 Ocak 2025 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 15 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 16 Ocak 2025 Perşembe Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

7

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

19

/

8

Salı

Bulutlu
Bulutlu

21

/

7

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

7

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

9

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...