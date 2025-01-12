Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 14 Ocak 2025 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 15 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 16 Ocak 2025 Perşembe Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.