Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Ekim 2024 Cuma Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.