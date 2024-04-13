Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.