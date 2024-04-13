Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

15

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

15

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

13

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...