Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.
Bugün
26/
15
Yarın
30/
15
Salı
30/
13
Çarşamba
31/
14
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