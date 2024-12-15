Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 17 Aralık 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

3

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

8

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

5

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

7

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...