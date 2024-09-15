Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. 17 Eylül 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
34/
23
Yarın
32/
23
Salı
33/
21
Çarşamba
34/
22
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Adana Hava Durumu
- Hava Durumu