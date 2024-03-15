Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 17 Mart 2024 Pazar Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 18 Mart 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 19 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°.
Bugün
18/
10
Yarın
20/
9
Pazar
23/
9
Pazartesi
23/
12
Salı
21/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Adana Hava Durumu
- Hava Durumu