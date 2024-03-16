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Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Mart 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Mart 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 18 Mart 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 19 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 20 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

20

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

9

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

23

/

12

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

10

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

10

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