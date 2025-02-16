Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 18 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

6

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

7

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

8

Öne Çıkan Video

Eski eşini sokakta silahla yaraladı: Kadının iş yerine sığınma anı kamerada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...