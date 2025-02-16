Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 18 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.
Bugün
19/
6
Yarın
18/
5
Salı
18/
7
Çarşamba
15/
8
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