Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 19 Ağustos 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 20 Ağustos 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
37/
25
Yarın
38/
26
Pazartesi
37/
25
Salı
35/
25
Çarşamba
35/
25
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