Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 21 Haziran 2024 Cuma Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
39/
23
Yarın
38/
24
Cuma
36/
26
Cumartesi
36/
25
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