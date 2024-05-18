Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 20 Mayıs 2024 Pazartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 21 Mayıs 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
30/
17
Yarın
31/
18
Pazartesi
34/
18
Salı
35/
19
Çarşamba
33/
20
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