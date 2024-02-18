Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 20 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
Bugün
18/
9
Yarın
20/
9
Salı
19/
7
Çarşamba
19/
7
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