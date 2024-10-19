Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ekim 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ekim 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 21 Ekim 2024 Pazartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 22 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

13

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

15

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

14

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