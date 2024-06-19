Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 23 Haziran 2024 Pazar Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

24

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

24

Cumartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

25

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

25

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

25

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