Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 23 Haziran 2024 Pazar Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.