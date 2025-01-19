Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 21 Ocak 2025 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

4

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

6

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

5

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

6

Öne Çıkan Video

Ortalığı karıştıran mesaj: "Hakkınızı helal edin"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...