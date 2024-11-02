Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 5 Kasım 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

30

/

14

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

12

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

24

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

9

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

10

Öne Çıkan Video

Fenerbahçe'de Mourinho şoku! Sakatlandığı anları paylaştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...