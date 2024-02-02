Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 4 Şubat 2024 Pazar Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
15/
2
Yarın
16/
3
Pazar
16/
5
Pazartesi
16/
6
Salı
19/
7
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