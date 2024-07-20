Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 35°. 26 Temmuz 2024 Cuma Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 35°.