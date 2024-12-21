Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 23 Aralık 2024 Pazartesi Adana hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 13°. 24 Aralık 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

9

Pazartesi

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

13

/

8

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

9

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

10

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