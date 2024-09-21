Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Eylül 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
31/
20
Yarın
26/
19
Pazartesi
29/
18
Salı
30/
19
Çarşamba
33/
19
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