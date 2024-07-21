Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 35°. 26 Temmuz 2024 Cuma Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 35°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

27

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

36

/

27

Çarşamba

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

36

/

28

Perşembe

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

35

/

28

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

35

/

27

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