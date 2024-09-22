Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Eylül 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

26

/

19

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

18

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

19

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

19

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Lüleburgaz'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Lüleburgaz'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İkinci dönem umre turları başlıyor

İkinci dönem umre turları başlıyor

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...