Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Eylül 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.