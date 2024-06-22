Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 25 Haziran 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
35/
25
Yarın
35/
25
Pazartesi
35/
25
Salı
34/
25
Çarşamba
35/
25
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