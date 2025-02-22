Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Şubat 2025

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 10°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 24 Şubat 2025 Pazartesi Adana hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 11°. 25 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.