Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Adana hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 11°. 25 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-1

Yarın

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

11

/

-1

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

-2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

14

/

1

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