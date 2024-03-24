Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 26 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 27 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
21/
7
Yarın
21/
6
Salı
23/
11
Çarşamba
21/
8
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