Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 27 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°.

Bugün

Sisli
Sisli

23

/

10

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

8

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

11

Salı

Bulutlu
Bulutlu

20

/

11

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

8

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