Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 27 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°.