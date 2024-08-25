Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 27 Ağustos 2024 Salı Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
32/
24
Yarın
35/
26
Salı
33/
25
Çarşamba
34/
26
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