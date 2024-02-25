Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 27 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°.
Bugün
23/
8
Yarın
22/
11
Salı
20/
11
Çarşamba
21/
8
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