Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 31 Mayıs 2024 Cuma Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

19

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

19

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

20

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

18

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

18

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