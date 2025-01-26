Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ocak 2025

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°.