Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 30 Ocak 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
11/
4
Yarın
10/
7
Pazartesi
10/
6
Salı
14/
9
Çarşamba
15/
7
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