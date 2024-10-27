Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 29 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 31 Ekim 2024 Perşembe Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

14

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

10

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

10

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

10

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

11

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