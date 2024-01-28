Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 30 Ocak 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.