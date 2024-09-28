Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 30 Eylül 2024 Pazartesi Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. 1 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.