Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 31 Aralık 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.