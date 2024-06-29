Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 2 Temmuz 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
34/
25
Yarın
34/
25
Pazartesi
34/
26
Salı
34/
25
Çarşamba
34/
25
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