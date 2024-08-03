Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 6 Ağustos 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

25

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

26

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

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