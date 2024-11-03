Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 8 Kasım 2024 Cuma Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 10 Kasım 2024 Pazar Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

13

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

13

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

12

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

11

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

15

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