Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
16/
4
Yarın
16/
5
Pazartesi
17/
7
Salı
17/
7
Çarşamba
18/
7
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