Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 2 Temmuz 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
34/
25
Yarın
35/
25
Salı
35/
25
Çarşamba
35/
25
Perşembe
36/
25
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