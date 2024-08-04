Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 6 Ağustos 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
35/
25
Yarın
36/
26
Salı
35/
26
Çarşamba
36/
26
Perşembe
36/
27
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