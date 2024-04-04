Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 2 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
30/
14
Yarın
31/
13
Salı
30/
13
Çarşamba
28/
14
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