Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 7 Ocak 2025 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

6

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

16

/

8

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

7

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

5

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