Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ekim 2024
Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 7 Ekim 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 8 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
34/
18
Yarın
35/
18
Pazartesi
35/
19
Salı
33/
20
Çarşamba
32/
20
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